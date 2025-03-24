Ясный день ждет сегодня большинство жителей Карелии

Сегодня, 24 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +4, +6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. На юго-западе небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, днем на юге южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +5, малооблачно.

В Сегеже до +5, ясно.

В Сортавале до +3, малооблачно, небольшой снег с дождем.

Ожидается умеренная геомагнитная буря.