До 8 градусов тепла обещают в понедельник в Карелии

Завтра, 24 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на юго-западе небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный, днем на юге южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -12°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -3, днем до +5, малооблачно.

В Сегеже ночью -4, днем до +5, ясно.

В Сортавале ночью -7, днем до +3, малооблачно, небольшой снег с дождем.

Ожидается умеренная геомагнитная буря.