Мокрый снег и дожди идут в Карелию

Теплая и солнечная погода, обусловленная приходом антициклона в Карелию, продержится в республике недолго. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По информации источника, уже 25 марта по всей республике ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха понизится, но в дневные часы все равно останется в плюсе. Ожидается до +2+5 градусов.

Напомним, сегодня утром на Земле также разыгралась геомагнитная буря. К 6 часам утра по московскому времени буря достигла 7 баллов из 9, что соответствует значению сильной. Геомагнитные возмущения сохранятся и в понедельник, 24 марта.