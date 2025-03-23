Отличная весенняя погода установится сегодня в Карелии

Сегодня, 23 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +5, ясно.

В Сегеже до +5, ясно.

В Сортавале до +4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.