До 9 градусов прогреется воздух в Карелии в воскресенье

Завтра, 23 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -10°С, днем +4, +9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -3, днем до +5, ясно.

В Сегеже ночью -3, днем до +5, ясно.

В Сортавале ночью -5, днем до +4, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.