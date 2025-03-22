22 марта 2025, 16:14
До 9 градусов прогреется воздух в Карелии в воскресенье
Теплый солнечный день ожидается в республике 23 марта
Фото: freepik.com / Wirestock
Завтра, 23 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, местами до -10°С, днем +4, +9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -3, днем до +5, ясно.
В Сегеже ночью -3, днем до +5, ясно.
В Сортавале ночью -5, днем до +4, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.