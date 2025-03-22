Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5.

В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами, преимущественно по северным районам, порывистый сильный. Температура воздуха +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +4;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +3;

В Олонце, Суоярви днем +2;

В Пудоже днем +1;

В Сегеже днем +3.