22 марта 2025, 08:30
Погода

Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня

До плюс 7 градусов ожидается в дневные часы
фото: freepik.com

В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5.

В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами, преимущественно по северным районам, порывистый сильный. Температура воздуха +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +4;

В Кондопоге, Медвежьегорске днем +3;

В Олонце, Суоярви днем +2;

В Пудоже днем +1;

В Сегеже днем +3.

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