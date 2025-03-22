22 марта 2025, 08:30
Жителям Карелии рассказали о погоде на сегодня
До плюс 7 градусов ожидается в дневные часы
фото: freepik.com
В Петрозаводске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +3, +5.
В Карелии переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами, преимущественно по северным районам, порывистый сильный. Температура воздуха +2, +7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сортавале днем +4;
В Кондопоге, Медвежьегорске днем +3;
В Олонце, Суоярви днем +2;
В Пудоже днем +1;
В Сегеже днем +3.