Ночью в Карелии серьезно подморозит, днем все будет таять
В Петрозаводске в субботу переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем +3, +5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии тоже переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами, преимущественно по северным районам, порывистый сильный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -20, днем +2, +7.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +4;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -4, днем +3;
В Олонце ночью -5, днем +2;
В Пудоже ночью -5, днем +1;
В Сегеже ночью -3, днем +3;
В Сортавале ночью -5, днем +4;
В Суоярви ночью -6, днем +2.