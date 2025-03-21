Ночью в Карелии серьезно подморозит, днем все будет таять

В Петрозаводске в субботу переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем +3, +5, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии тоже переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами, преимущественно по северным районам, порывистый сильный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -20, днем +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +4;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -4, днем +3;

В Олонце ночью -5, днем +2;

В Пудоже ночью -5, днем +1;

В Сегеже ночью -3, днем +3;

В Сортавале ночью -5, днем +4;

В Суоярви ночью -6, днем +2.