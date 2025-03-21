Жителей Карелии ждет еще одна морозная ночь

Несмотря на приход теплого антициклона, ночь на субботу выдастся весьма морозной.

Температура воздуха в Карелии опустится до минус 8, минус 13 градусов, местами может быть еще холоднее – до минус 15, минус 20 градусов, предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». В Петрозаводске ночью тоже похолодает до минус 9, минус 11 градусов. В Петрозаводске в выходные может быть ветрено – в субботу порывы юго-западного ветра могут достигать до 14 метров в секунду, а в воскресенье до 13 метров в секунду.

Ожидается, что с 22 марта антициклон уйдет на восток и регион окажется под влиянием его теплого сектора. Ветер сменится на юго-западный.