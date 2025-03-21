21 марта 2025, 06:30
До плюс трех градусов обещают сегодня в Карелии
На дорогах по-прежнему скользко
фото: freepik.com
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, +2.
В Карелии облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -1;
В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +1;
В Медвежьегорске днем 0;
В Олонце, Сортавале днем +3.