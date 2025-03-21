До плюс трех градусов обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, +2.

В Карелии облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -1;

В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем +1;

В Медвежьегорске днем 0;

В Олонце, Сортавале днем +3.