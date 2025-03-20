Ночью местами в Карелии мороз прихватит до минус 20 градусов

В пятницу в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем 0, +2. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Ночью по южным районам пойдет небольшой, местами умеренный снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами до -20, по южным районам -2, -7, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью -10, днем -1;

В Кондопоге ночью -10, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -11, днем 0;

В Олонце ночью -11, днем +3;

В Пудоже, Суоярви ночью -13, днем +1;

В Сортавале ночью -8, днем +3.

Ранее в гидрометцентре дали прогноз погоды в республике на конец марта.