Жителей Карелии предупреждают о сильном ветре

Синоптики предупреждают жителей Карелии о непогоде. Соответствующий прогноз публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.

По данным ЕДДС, местами 22 марта в республике, преимущественно по северным районам, ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Под действие наблагоприятного природного явления может попасть и Петрозаводск, отмечается в сообщении.