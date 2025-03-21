21 марта 2025, 12:37
Жителей Карелии предупреждают о сильном ветре
Спасатели выпустили предупреждение для жителей республики
Фото: unsplash.com / Colin Lloyd
Синоптики предупреждают жителей Карелии о непогоде. Соответствующий прогноз публикует Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска.
По данным ЕДДС, местами 22 марта в республике, преимущественно по северным районам, ожидается усиление юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.
Под действие наблагоприятного природного явления может попасть и Петрозаводск, отмечается в сообщении.