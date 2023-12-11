WhatsApp отключит безлимитное хранилище данных

Мессенджер WhatsApp больше не будет хранить в облаке все данные пользователей. Введут определенный лимит, так что часть данных может пропасть, передает WABetaInfo.

Разработчики советуют пользователям как можно скорее сохранить свои медиафайлы и чаты. Резервные копии продолжат храниться на Google Drive, но только на личных аккаунтах.

Бесплатное облачное хранилище вмещает всего 15 Гб - сюда же входят и другие документы. Если диске закончится место, пользователь, например, сменит телефон, он может потерять все свои переписки. // фото: Webster2703/ pixabay.com