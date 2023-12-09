Умер звездный голливудский актер Райан О'Нил

Ушел из жизни американский актер Райан О'Нил. Ему было 82 года. О кончине артиста сообщает The Guardian.

Причина смерти О'Нила не раскрывается. Известно, что в течение последних лет он лечился от рака.

Мировую известность Райану О'Нилу принесли роли в фильмах «История любви», «Как дела, Док?», «Главное событие», «Бумажная луна», «Барри Линдон». // Фото: freepik.com / Mdjaff