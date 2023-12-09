Российским спортсменам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Российские атлеты смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.

В командных видах спорта спортсмены из нашей страны представлены не будут.

Помимо прочего, на Игры не будут допущены российские атлеты, поддерживающие специальную военную операцию на Украине или имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности нашей страны.

Напомним, олимпийский чемпион из Петрозаводска Владислав Ларин в мае этого года не был допущен на чемпионат мира по тхэквондо из-за своей связи с российскими силовыми структурами. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner