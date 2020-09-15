Вышел фантастически красивый клип, снятый питерской группой в Карелии

Питерская этно трип-хоп группа Theodor Bastard сняла в Карелии свой новый клип на композицию «Оберег».

В нем используется макросъемка, что делает карельские ландшафты поразительно красивыми. Таких мхов, листьев, трав, ягод обычным взглядом не увидеть.

«В этом видео на песню Theodor Bastard "Оберег" мы вместе с талантливым путешественником и режиссёром Филиппом Григорьевым, с помощью макросьемки постарались запечатлеть этот удивительный, словно инопланетный, ландшафт карельского края. Где сплетаются воедино: стебельки кукушкиного льна, ягель, зеленые мхи, вереск и толокнянка. Это настоящее волшебство всегда рядом, нужно просто посмотреть, куда ступают подошвы твоих ботинок», - пишут музыканты.

Это уже не первый клип команды, снятый в Карелии. В 2015 году в нашей республике был снят клип на песню «Кукушка» и также имел большой успех.

Theodor Bastard - российская музыкальная группа с женским вокалом из Санкт-Петербурга, является одними из основоположников жанра world music в России. Визитной карточкой коллектива, его главной чертой является голос и интонации Яны Вевы - вокалистки и автора многих песен. Критики относят творчество группы к таким жанрам как world music, этно-электроника, трип-хоп, дарквэйв. Альбомы группы официально изданы в пяти странах мира.