Выходные встретят жителей Карелии хорошей погодой

Завтра, 10 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. В ночные и утренние часы местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6°С, местами -1, -3°С, днем +9,+14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, без осадков.

В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +13, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com