Приятный солнечный день ожидает жителей Карелии

Сегодня, 9 сентября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +11,+13°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами в воздухе и на почве заморозки. Ветер западный, северо-западный, днем на севере западный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +9,+14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, ясно.

В Сегеже до +13, преимущественно ясно.

В Сортавале до +14, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com