Вскрылись детали истории о попытке получить с лесозавода 6 миллионов

25 июня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против главного государственного инспектора Ростехнадзора Георгия Хе, который обвиняется в покушении на получение взятки в размере 6 миллионов рублей. В судебном заседании были допрошены важные свидетели — начальник службы по экономической безопасности ООО «Соломенский лесозавод» Александр Первов и директор предприятия Андрей Пладов.

По версии гособвинения, Хе создавал искусственные препятствия для выдачи разрешения на ввод в строй электрооборудования нового пеллетного завода, проект которого реализовывал ООО «Соломенский лесозавод». Запустить новое производство без получения разрешения от Ростехнадзора было нельзя. Сторона обвинения настаивает, что именно инспектор Ростехнадзора организовал схему, по которой Пладова пытались склонить к даче взятки.

В качестве посредников выступили директор ООО «ТД Промтехмаркет» Артем Мухоморов и Роман Алексеев, который представлялся как главный инженер этой компании. ООО «ТД Промтехмаркет» было привлечено в качестве субподрядчика к монтажу оборудования пеллетного завода. О том, что рассказали важные свидетели, читайте здесь.