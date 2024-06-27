Жительница карельского поселка рисует на облаках

Силуэты различных животных увидела в проплывающих над головой облаках жительница поселка Чална.

«Очень часто и в любое время года любуюсь красками неба и облаками. Небо всегда разное и постоянно подкидывает интересные сюжеты. Когда вижу в облаках узнаваемые силуэты, то стараюсь сделать фотографии. Не всегда люди видят то же, что и я. Тогда я «редактирую» картинку и добавляю в нее детали»,