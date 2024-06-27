27 июня 2024, 06:45
Общество

Жительница карельского поселка рисует на облаках

Ирине Линник нравится наблюдать за небом и оживлять облака

Силуэты  различных животных  увидела в проплывающих над головой облаках жительница поселка Чална.

 

«Очень часто и в любое время года любуюсь красками неба и облаками. Небо всегда разное и постоянно подкидывает интересные сюжеты.  Когда вижу в облаках узнаваемые силуэты, то стараюсь сделать фотографии. Не всегда люди видят то же, что и я. Тогда я «редактирую» картинку и  добавляю в нее детали», 

— рассказала создательница картин из облаков Ирина.

 

Рассматривание облаков, помогает наблюдателю стимулировать творческое мышление и воображение.

Ко всему прочему считается, что  голубой цвет помогает расслабиться, снять стресс и успокоить нервную систему.

Получается, что наблюдать за облаками полезно.//фото Ирина Линник

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Метки: 
Карелия Пряжинский район
поселок Чална
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