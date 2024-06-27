27 июня 2024, 06:45
Жительница карельского поселка рисует на облаках
Ирине Линник нравится наблюдать за небом и оживлять облака
Силуэты различных животных увидела в проплывающих над головой облаках жительница поселка Чална.
«Очень часто и в любое время года любуюсь красками неба и облаками. Небо всегда разное и постоянно подкидывает интересные сюжеты. Когда вижу в облаках узнаваемые силуэты, то стараюсь сделать фотографии. Не всегда люди видят то же, что и я. Тогда я «редактирую» картинку и добавляю в нее детали»,
— рассказала создательница картин из облаков Ирина.
Рассматривание облаков, помогает наблюдателю стимулировать творческое мышление и воображение.
Ко всему прочему считается, что голубой цвет помогает расслабиться, снять стресс и успокоить нервную систему.
Получается, что наблюдать за облаками полезно.//фото Ирина Линник