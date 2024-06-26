Пост в интернете заставил чиновников отреагировать, как умеют

На улице Марии Мелентьевой в центре поселка Пряжа образовалась яма. Старый асфальт оказался значительно поврежден. Выбоина внушительных размеров напоминала противотанковый ров — широкий и глубокий. Разбитая дорога причиняла участникам дорожного движения немало неприятностей в течение нескольких месяцев. Водители молча искали пути объезда по обочине дороги. Люди так бы и дальше сносили неудобства, но терпение одного из автолюбителей лопнуло.

«Какое событие должно произойти, чтобы администрация Пряжи обратила внимание на ямы возле «Магнита» на улице Мелентьевой и на состояние дороги в северную часть поселка? В России есть множество различных программ с участием федеральных, республиканских средств на ремонт дорог. Надо только участвовать в них. А у нас лишь бы день прошел. Уже не раз обращался и Буевичу, и поселковую администрацию ответ: «Ямы должны высохнуть потом начнем»,

— написал в соцсети Сергей Хотеев.

Ситуация изменилась почти мгновенно после публикации проблемы в группе «Пряжа – самый теплый поселок». Автор не успел и глазом моргнуть, как последовала реакция властей.

Спустя полчаса у многострадальной выбоины появилась куча песка и рабочие с лопатами. Они выровняли проблемное место на проезжей части.

«У Магнита заделали через 30-40 мин. Я сначала отправил сообщение Парфенчикову, он ответил, что переслал Буевичу. Но у пешеходного перехода у «Норда» яму оставили», — говорит автор поста.

Пряжинцы еще раз убедились, что интернет – великая сила. Но ее придется применить еще раз, чтобы ямы исчезли на других участках дороги.//фото: Сергей Хотеев