26 июня 2024, 21:14
Общество

Пост в интернете заставил чиновников отреагировать, как умеют

Яму на дороге в центре поселка Пряжа после публикации в соцсетях оперативно засыпали

На улице Марии Мелентьевой в центре поселка Пряжа образовалась яма. Старый асфальт оказался значительно поврежден. Выбоина внушительных размеров напоминала противотанковый ров — широкий и глубокий. Разбитая дорога причиняла  участникам дорожного движения немало неприятностей в течение нескольких месяцев. Водители молча  искали пути объезда по обочине дороги. Люди так бы и дальше сносили неудобства, но терпение одного из автолюбителей лопнуло. 

«Какое событие должно произойти, чтобы администрация Пряжи обратила внимание на ямы возле «Магнита» на улице Мелентьевой и на состояние дороги в северную часть поселка? В России есть множество различных программ с участием федеральных, республиканских средств на ремонт дорог. Надо только участвовать в них. А у нас лишь бы день прошел. Уже не раз обращался и Буевичу, и поселковую администрацию ответ: «Ямы должны высохнуть потом начнем»,

— написал в соцсети Сергей Хотеев.  

Ситуация изменилась почти мгновенно после публикации проблемы в группе «Пряжа – самый теплый поселок». Автор не успел и глазом моргнуть, как последовала реакция властей.

Спустя полчаса у многострадальной выбоины появилась куча песка и рабочие с лопатами.  Они выровняли проблемное место на проезжей части.

 

 

«У Магнита заделали через 30-40 мин. Я сначала отправил сообщение Парфенчикову, он ответил, что переслал Буевичу. Но у пешеходного перехода у «Норда» яму оставили», —  говорит автор поста.

Пряжинцы еще раз убедились,  что интернет – великая сила. Но ее придется применить еще раз, чтобы ямы исчезли на других участках дороги.//фото: Сергей Хотеев

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Метки: 
аварийные участки дороги
Пряжа Карелия
«ямочный» ремонт