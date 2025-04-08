Всего до плюс шести градусов обещают сегодня днем в Карелии

В Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков, утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии небольшая облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, на севере юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +6;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Сегеже днем +3;

В Олонце, Пудоже днем +4;

В Сортавале днем +5;

В Суоярви днем +3.