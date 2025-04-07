Ночью вновь подморозит в Карелии

Во вторник в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -7, днем 0, +2, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии небольшая облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, северный, на севере юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10, местами до -15, днем +1, +6.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +6;

В Кондопоге ночью -5, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +3;

В Олонце ночью -6, днем +4;

В Пудоже ночью -13, днем +4;

В Сегеже ночью -4, днем +3;

В Сортавале ночью -3, днем +5;

В Суоярви ночью -6, днем +3.