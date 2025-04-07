Зимой повеет в начале недели в Петрозаводске

Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске до середины недели. То ли весна, то ли еще зима.

Во вторник 8 апреля в городе температура воздуха в пределах минус 6, плюс 1 градуса. Будет ясно, осадки не ожидаются. Ветер будет не из приятных – северный, северо-восточный 1-3 метра в секунду.

В среду 9 апреля в столице Карелии температура воздуха в пределах минус 6, плюс 1. Ветер сменится на юго-западный, северо-западный. Будет малооблачно. Не исключено, что пойдет мокрый снег.