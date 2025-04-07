07 апреля 2025, 08:44
Зимой повеет в начале недели в Петрозаводске
Петрозаводчанам придется еще кутаться в шарфы и не снимать перчатки в ближайшие дни
фото: freepik.com
Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске до середины недели. То ли весна, то ли еще зима.
Во вторник 8 апреля в городе температура воздуха в пределах минус 6, плюс 1 градуса. Будет ясно, осадки не ожидаются. Ветер будет не из приятных – северный, северо-восточный 1-3 метра в секунду.
В среду 9 апреля в столице Карелии температура воздуха в пределах минус 6, плюс 1. Ветер сменится на юго-западный, северо-западный. Будет малооблачно. Не исключено, что пойдет мокрый снег.