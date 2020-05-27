Всего 45 многодетных семей в Карелии получили деньги на покупку жилья

Глава карельского Минстроя Виктор Россыпнов рассказал о реализации программы «Молодая семья» в республике. По сообщению министра, в этом году 45 многодетных семей получили сертификаты на сумму от 1,1 млн до 1,67 млн рублей для улучшения своих жилищных условий.

«Суть этой программы заключается в том, что семьям, в том числе неполным, где возраст родителей не превышает 36 лет, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется субсидия в виде части стоимости приобретаемого жилья. Так, для семей с детьми оплачивается до 35% от средней (расчетной) стоимости жилья, семьям, не имеющим детей, – до 30%»,

- написал министр на своей странице в соцсети.



Чтобы стать участником, семья также должна подтвердить наличие возможности привлечь деньги для оплаты оставшейся стоимости жилья. По сообщению Россыпнова, в республиканском списке 2020 года состояли 602 молодые семьи. Из них 112 семей – многодетные, имеющие первоочередное право на получение субсидии.



Финансирование программы было увеличено с 15,7 млн рублей до 60 миллионов. Однако, как подчеркивает министр, этих денег недостаточно, чтобы удовлетворить все заявления. Для решения ситуации, власти республики инициировали вопрос об увеличении финансирования программы на будущий год.

Также министр напомнил, что молодым семьям - участникам мероприятия, желающим получить выплату в 2021 году, нужно до 1 июня 2020 года подать в орган местного самоуправления заявление.