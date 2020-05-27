Кемский спасатель снял ребенка с дрейфующей льдины

Начальника Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС Сергея Хуска наградили благодарственным письмом за спасение школьника. Мальчик находился на льдине, дрейфующей по реке Кемь. Инцидент произошел 21 апреля 2020 года.

«В этот день, когда поступил тревожный сигнал, Сергей Александрович находился на боевом дежурстве. Начальник Кемского поисково-спасательного отряда КРПСС незамедлительно выехал на место происшествия и оказался у реки через 10 минут после получения сигнала. С собой у спасателя имелось необходимое снаряжение и лодка ПВХ. По прибытию Сергей Александрович увидел мальчика, стоявшего на небольшой плывшей по течению льдине, примерно в 100 км от берега. С помощью очевидцев происшествия, используя баллон со сжатым воздухом АВМ-12, спасатель за несколько минут накачал лодку и спустил ее на воду, затем добрался до ребенка и доставил его на берег», - рассказали о происшествии в Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Во вторник, 26 мая, Сергею Хуска торжественно вручили благодарственное письмо, подписанное Артуром Парфенчиковым. За 10 лет службы спасатель получал многочисленные награды и благодарности от Госкомитета, Правительства и главы Карелии, в том числе и Памятную медаль от МЧС России «Маршал Василий Чуйков».