Время сдачи двух ЕГЭ сократили на один час

Российским школьникам придется ускориться, чтобы успеть написать ЕГЭ по истории и обществознанию. Длительность сдачи госэкзаменов по этим двум предметам сократят с 235 до 180 минут, пишет «Лента.ру» со ссылкой на проект Рособрнадзора.

Кроме того в проектах контрольных измерительных материалов ЕГЭ следующего года представлены и другие изменения. В ЕГЭ по базовой математике добавили задания на проверку умений выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включили задание, для выполнения которого потребуется умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств природы.

Из экзамена по истории исключили сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей. В задании по теме «Великая Отечественная война» вместо краткого ответа будет развернутый, предполагающий работу с источниками.

Изменения коснулись и ЕГЭ по географии. Школьникам предстоит проверить навыки поиска информации. В экзамен по литературе добавили поэзию второй половины ХIХ-ХХ веков, отечественную литературу ХХI века и зарубежную литературу. (фото Владимир Смирнов, rbc.ru)