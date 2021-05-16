Врач назвала симптомы клещевого энцефалита

Инфекционист Софья Русанова перечислила симптомы клещевого энцефалита. Это признаки интоксикации, ломота в мышцах, суставах, головная боль, высокая температура, рассказала специалист радиостанции «Говорит Москва».

Медик также указала на существование различных клинических форм заболевания.

«Самая простая форма клещевого энцефалита - просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита - это головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами», - сказала Русанова.

Как подчеркнула врач, в период активности клещей россиянам следует внимательнее относиться к выбору одежды перед прогулками в лесу. Она напомнила, что вещи должны герметично покрывать тело, а также посоветовала использовать резинки, чтобы клещи не смогли пробраться к коже. Помимо прочего, Русанова рекомендовала обрабатывать одежду репеллентами и осматривать домашних животных после прогулок. Фото dolgo-jv.ru