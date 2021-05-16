Школьница упала на рельсы в метро Санкт-Петербурга

15 мая в Санкт-Петербурге школьница упала на рельсы на станции метро «Владимирская». Девушку удалось спасти, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел около полудня. Как рассказала старшеклассница, у нее закружилась голова, она потеряла сознание и упала на рельсы. Очевидцы смогли быстро поднять девушку с путей.

В состоянии средней тяжести пострадавшую госпитализировали. У нее сотрясение и гематомы на голове, ушибы спины и локтя. Фото insufan.ru