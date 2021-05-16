Мурашко призвал не ждать третьей волны Covid-19, а вакцинироваться

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян сделать прививку от коронавируса, не дожидаясь прихода третьей волны. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Министр рассказал, что ведомство часто спрашивают о рисках возникновения третьей волны коронавируса, однако он считает такие вопросы абсурдными.

«Не нужно ждать, нужно профилактировать», - заявил он, отметив, что «авось в этой ситуации не сработает».

Мурашко посоветовал вместо «банальных и неуместных» вопросов прийти и провакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. Сейчас в Карелии работают десятки стационарных и мобильных пунктов, в которых можно сделать прививку. Фото mordovmedia.ru