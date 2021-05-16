Более восьми тысяч россиян узнали о заражении Covid-19 15 мая

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8554 человек. Умер 391 пациент, выписаны - 8573. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2789 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 767, в Ленинградской области - 84, в Архангельской области - 57, в Вологодской области - 45, в Мурманской области - 38.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 4 940 245 раз. Скончался 115 871 человек.

Напомним, в Карелии 15 мая коронавирус выявлен у 53 человек. Фото doseng.org