Врач рассказала, какой маринад для шашлыка опасен для здоровья

Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Особенно это касается рецептов на основе майонеза и уксуса. Об этом рассказала диетолог Ирина Морозова, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила специалист, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как рассказала диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.

Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка. Фото myseldon.com