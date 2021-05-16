16 мая 2021, 10:51
Врач рассказала, какой маринад для шашлыка опасен для здоровья
Рецепты на основе уксуса и майонеза диетолог назвала максимально вредными
Некоторые виды маринада для шашлыка могут быть опасны для здоровья. Особенно это касается рецептов на основе майонеза и уксуса. Об этом рассказала диетолог Ирина Морозова, ее слова приводит РИА Новости.
Как отметила специалист, при высоких температурах майонез выделяет большое количество жиров и веществ, которые вредны для организма. При этом уксус в маринаде, как рассказала диетолог, негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, а его частое употребление может вызвать болезнь почек.
Морозова также обратила внимание на вред маринада на основе кефира, поскольку он препятствует усвоению железа и белка. Фото myseldon.com