Врач назвала продукты, выводящие радиацию после рентгена и КТ

Человек ежедневно подвергается воздействию радиоактивного излучения, которое исходит от различных источников. Радиоактивность присутствует в воздухе, воде, почве и даже в наших домах и пище, пишет «Доктор Питер».

Космические лучи также оказывают влияние, но атмосферная оболочка Земли частично блокирует их, снижая воздействие для тех, кто живет ниже уровня моря. При этом 10-часовой перелет на самолете увеличивает дозу облучения космическими лучами примерно на 0,03 мЗв.

Однако при высоких дозах радиации могут возникать серьезные повреждения тканей, а также мутации в ДНК, которые впоследствии могут привести к раковым заболеваниям. Процедуры, такие как рентген и компьютерная томография (КТ), используют излучение для получения изображений внутренних органов, костей и других структур организма.

Как пояснил врач КТ Кирилл Алексеев, доза облучения при использовании современного оборудования для КТ составляет от 2 до 15 мЗв. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), годовая доза не должна превышать 150 мЗв. Это означает, что при использовании современных томографов пациент может пройти от 10 до 15 процедур КТ в год без риска для здоровья.

Тем не менее, пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями или онкологическим диагнозом часто приходится проходить такие исследования для мониторинга состояния здоровья. В то же время существуют методы, которые помогают вывести радиацию из организма. Например, специалисты рекомендуют пить больше жидкости, употреблять мармелад с пектином и молоко. Пектин помогает связать радионуклиды и выводить их с калом и мочой.

Пектин, полезный для организма, содержится в таких продуктах, как яблоки, цитрусовые, вишня, абрикосы, баклажаны, тыква и другие овощи и фрукты. При этом важно правильно распределять медицинские исследования по времени, чтобы избежать избыточной лучевой нагрузки. Врач-рентгенолог всегда указывает уровень радиационной нагрузки в протоколе и отслеживает ее в течение года.

Рентгенологи, по словам Ольги Арютиной, заведующей рентгеновским отделением Университетского клинического центра, из-за особенностей своей работы часто уходят на пенсию рано, однако статистика показывает, что это одна из самых долгоживущих категорий врачей.

В заключение, по мнению эксперта, для безопасности важно не только контролировать количество облучений, но и проконсультироваться с врачом для профилактики и правильного распределения нагрузок. // фото: freepik.com