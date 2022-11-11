Воздух в Карелии в субботу прогреется до плюс 10

Завтра, 12 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +7,+9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. На севере на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью +2, +7°С, днем +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3+5, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже +5+7, пасмурно, дождь.

В Сортавале +8+12, переменная облачность, кратковременный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com