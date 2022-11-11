Стал известен прогноз погоды в Петрозаводске на выходные

От тепла, сильного ветра, ливней к резкому похолоданию. В течение нескольких дней столицу Карелии ждут резкие погодные изменения.

В пятницу, по прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», усилится юго-западный ветер. Днем скорость составит 5-10 м/с, порывы могут достигать 15 м/с. С полудня и до вечера, ориентировочно до 18:00, в Петрозаводске ожидается умеренный дождь. В пятницу тепло, воздух прогреется до +9 градусов.

В субботу, 12 ноября, ветер усилится, а вместе с ним и дождь. Ветер сменится с юго-западного, западного на северо-западный. Порывы могут достигать 17 м/с. При этом в городе будет по-прежнему тепло, до +9 градусов.

С воскресенья начнется вторжение арктического воздуха, ожидаемо понижение температуры. Ветер останется порывистым. Температура воздуха днем понизится до +3,+5.

В ночь на понедельник, 14 ноября, похолодает. Температура понизится до -4 градусов, днем не превысит 0 градусов.

В четверг в Петрозаводске был побит температурный рекорд. На метеостанции была зафиксирована температура +8,7. Предыдущий рекорд для 10 ноября был установлен еще в 1939 году, когда воздух прогрелся до +8,2. // фото: «Петрозаводск говорит»