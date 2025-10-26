Водителям напомнили, как ухаживать за салоном

Важно регулярно очищать антисептиком поверхности внутри салона, вытряхивать и пылесосить ковры и сидения. Об этом напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора Карелии.

Наиболее загрязненными местами считаются приборная панель, руль и рычаг КПП, коврик, багажник, сиденья, экран медиасистемы. По этой причине их необходимо регулярно очищать и протирать антисептиком.

Важно вовремя менять фильтры кондиционера, так как именно там размножаются бактерии. При вдыхании загрязненного воздуха увеличивается риск заболевания дыхательных путей. Также эксперты порекомендовали регулярно проветривать салон по 15-20 секунд во время движения.