С жителями Карелии поделились неутешительной статистикой

В Карелии за девять месяцев выросло число происшествий с участием нетрезвых водителей. Всего за этот временной промежуток успели отстранить 1052 человека от вождения, поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

Кроме этого, было зарегистрировано 73 аварии. В них 90 человек пострадали, а 13 погибли.

