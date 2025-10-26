26 октября 2025, 13:20
С жителями Карелии поделились неутешительной статистикой
Жители Карелии узнали о происшествиях с нетрезвыми водителями
Фото: freepik
В Карелии за девять месяцев выросло число происшествий с участием нетрезвых водителей. Всего за этот временной промежуток успели отстранить 1052 человека от вождения, поделилась пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
Кроме этого, было зарегистрировано 73 аварии. В них 90 человек пострадали, а 13 погибли.
