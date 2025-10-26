26 октября 2025, 13:00
Легковой автомобиль загорелся в Карелии
Рано утром машина загорелась в Карелии
Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности
В Пудожском районе загорелся легковой автомобиль. Пожарные оперативно потушили огонь, машина частично пострадала, сообщила пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности.
Сообщение о пожаре поступило в 6.20. Машина горела в деревне Филимоновская возле дома 23. На место приехало 6 человек и 2 единицы техники. Огонь повредил моторный отсек и днище автомобиля "Volvo S70".
Пожар ликвидировали в 6.40. Пострадавших нет.