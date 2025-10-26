Организация в Карелии незаконно вывозила лес

В Карелии организация вывозила древесину из зоны карантина, несмотря на запреты. Теперь суд запретил ей осуществлять эту деятельность вовсе, сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В течение трех лет предприятие занималось лесозаготовкой и вывозило древесину хвойных пород за пределы карантинной фитосанитарной зоны, установленной в Прионежском районе Республики Карелия из-за усачей рода Monochamus. Также организация должна была оформлять соответствующие документы, однако она этого ни разу не сделала.

Инспекторы неоднократно выдавали предостережения. Предприятие ни разу не исправляло свои ошибки. В результате арбитражный суд Республики Карелия вынес решение о запрете предприятию вывоза подкарантинной продукции без карантинного сертификата.