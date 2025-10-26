Жесткое ДТП произошло в Петрозаводске

На Кукковке на пересечении Ровио - Генерала Фролова автомобиль поворачивал и не заметил другую машину. В результате произошло ДТП, кадрами поделились в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На записи видно, что автомобиль собирался поворачивать налево и не заметил, как с той стороны едет другая машина. В результате водитель первого транспорта врезался передней фарой. Видно, как из капота пошел дым.

Вторая машина также получила повреждения. На записи видно, как разлетается часть переднего бампера. Кроме этого, автомобиль развернуло прямо на дороге.