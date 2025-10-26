"Не малоимущий - значит, и не многодетный..."

Текст, фото Марина Бедорфас

Мы многодетная семья: трое детей. "Рожайте! Рожайте еще! Рожайте больше!" - призывает нас госудаство. Но...

В сентябре моему старшему сыну исполнилось 18 лет. Он студент Санкт-Петербургского госуниверситета, бюджет, очное отделение. В начале октября появилась ведомость на оплату детского сада. Детский сад посещает младший - третий ребенок в нашей семье. Сумма в квитке увеличилась по сравнению с сентябрем вдвое. Начинаю изучать. У семей, в которых нет 18-летних детей, остался коэффициент 0,5. У нас теперь полная стоимость, выставлен коэффициент 1. Мы перестали быть многодетными?..

По карельскому законодательству, на которое ссылается администрация города, куда я сделала запрос, мы не имеем больше права на льготную оплату детского сада. Даже, несмотря на то, что старший сын - студент, и есть подтверждающие его статус документы. Такая же ситуация сложилась и у моей многодетной однокурсницы из соседнего детского сада. Но на момент, когда ее лишили этой льготы, старшая дочка, вообще, обучалась еще в школе!

«Взимание платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа регламентируется Положением о плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Петрозаводского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 28.08.2013 № 4428. Согласно п.п. 11.2. указанного Положения льгота в размере 50 процентов предоставляется родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей»,

- сообщают специалисты мэрии.

Всем многодетным родителям в этом году заменили удостоверения. Теперь они нового образца и даже бессрочные. Я получила смс-уведомление от Центра социальной работы в Петрозаводске, приехала и удостоверение новое получила. В нем специалист указала, что до 2030 года все меры соцподдержки для многодетных нам сохраняют. У меня опять возникает вопрос: какие меры? Какой поддержки?.. Если даже льгота на детский сад сюда не входит. К слову, я изучила федеральное законодательство. По ФЗ, льгота в оплате за дошкольника сохраняется, как и многие другие, до 23 лет, если старшие дети студенты очного отделения. У нас же экономят.

На сегодняшний момент у меня как у многодетной мамы есть только удостоверение, по которому я могу купить льготный билет в театр и в филармонию, сходить со скидкой в бассейн. Больше ничего. Младшему ребенку пять лет. Положенного многодетным семьям земельного участка мы так и не получили. Было предложение от чиновников найти самим какой-то свободный участок и заявиться на него. Но если вы читаете СМИ, то знаете, как у нас в республике решаются земельные вопросы. Иногда на участке оказывается три собственника или арендатора, дела годами решаются в суде. Лично я знаю не одну такую историю, поэтому искать участок, межевать его за свой счет, оформлять кипу документов и разрешений, а потом остаться без всего - интереса мало.

Так вот вернемся к льготам, на которые имеют права мои дети. Мы не получаем никакого пособия, никаких выплат на ЖКУ, мой школьник, а до этого года их было два, - не питается в школе бесплатно. А все потому, что мы не признаны малоимущими.

В Карелии по факту многодетные семьи, которым помогают и поддерживают, это только те, кто малоимущие. А если вы с супругом работаете, и у вас не 5 и более детей, то как-нибудь сами. Вам никто помогать не будет. Никак. В чем тогда мера соцподдержки до 2030 года?

Когда мы оплатим детский сад, питание в школе, кружки, танцы, футбол, проезд, коммунальные услуги, общежитие студента, ипотеку и кредит, то мы становимся точно малоимущими. И это я не перечислила основные затраты - питание. Так что выгоднее не работать, получать пособия и быть малоимущими. Государство выращивает потребителей, поддерживая только тех, кто признан бедными. А чем наша семья не такая многодетная, как другая в соседнем подъезде?

Мы уже смирились с тем, что по доходу (а сейчас еще и стипендия целых 2500 рублей у старшего сына) не попадаем в группу малоимущих, и нам не положены пособия. Но элементарно обед в школе для ребенка и оплата детского сада – это минимум господдержки, на который мы могли рассчитывать. Но нет даже этого.

Когда моим старшим сыновьям отказали в льготном питании в школе, тогда речь шла о 100 рублях в день, я обратилась к депутату Заксобрания Карелии Галине Гореликовой. В своем письме я просила рассмотреть возможность внести поправки хотя бы в вопрос питания в школе, чтобы не разделяли семьи и детей: на нищих и не нищих. Если вы не знаете, то часто таких детей в школе называют нищебродами. И многие из-за этого не ходят в столовую. Это разделение - тебе дам, а тебе не дам - вносит социальный раскол в учебных заведениях. Дети просто стесняются статуса малоимущих. Согласитесь, это не очень приятный статус. При этом слово "многодетные" звучит гордо. Но у нас многодетные только те, кто бедный. Так вот, ответ на свой запрос я так и не получила. Прошло уже больше двух лет точно. Видимо, я в числе тех «куриц», которым ни ответа не нужно давать, ни помогать на законодательном уровне, ни места в зале во время заседания комитета предоставлять. Когда я готовила это обращение, меня поддержали в центре «Попечение», где курируют многодетные семьи, и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, и родители из числа не малоимущих, но имеющих троих и более детей.

Тогда ситуация со школьным питанием меня очень задела. Это самое элементарное, что может дать республика своему подрастающему поколению. И я написала пост на своей странице в соцсетях. На тот момент я работала в ИА «Республика», это правительственное СМИ. Так вот, помимо того, что меня вызывал "на ковер" директор, я ездила в мэрию и в другие инстанции, где мне объясняли, что я и мои дети права не имеют. Не предлагали пути решения, не инициировали поправки в закон, не предложили ничего, просто вызвали, чтобы отчитать меня за то, что я отстаиваю права своих детей и прикидываюсь нищей.

А потом целый опус мне посвятил экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский, в котором (жаль, что он удалил потом свою страницу) пытался меня пристыдить, что я - журналист и хочу нажиться на школьном питании... потому что, по его мнению, не такая я уж и многодетная с тремя детьми. И вообще, нужно поднять вопрос, написал он, чтобы многодетными в Карелии считались семьи, у которых 5 детей. Но кто нажился в итоге на питании, вы уже в курсе. Правда, выводов пока мы не делаем, их делает суд.

Историю, когда Любарский отправился на СВО, тоже трудно забыть. Опять же в своих постах в соцсетях он очень сетовал, что его заслуженную пенсию сотрудника МВД отменили на время контракта с Минобороны. Но тут-то дело касается себя любимого. А не каких-то там петрозаводских детей.

На этот раз обращение о внесении поправок в закон о поддержке многодетных семей я подготовила на имя председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича. Надеюсь, что ответ получу. Хоть какой-то.

Также я подготовила обращения к Марии Львовой-Беловой — уполномоченному при президенте по правам ребёнка - и Татьяне Москальковой – это уполномоченный по правам человека в России. Я убеждена, что мои права многодетного родителя, а также права моих детей систематически нарушаются.

Вот коллеги еще говорят, что нужно и Бастрыкину написать. Он, как правило, быстро реагирует на нарушение прав граждан.

И есть еще один момент, почему я написала не только эту статью, но и различные обращения: чтобы не говорили, что мы только на кухне возмущаемся и ничего больше не делаем.

