Петрозаводчанин сломал собственность дома

Рано утром в четверг водитель выезжал со двора и сломал шлагбаум. Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел по адресу Лососинское шоссе д.30 в 6.33 в четверг 23 октября. На записи с камеры видно: водитель высадил пассажира и начал ехать назад, одновременно с этим начал опускаться и шлагбаум. В результате машина врезалась на скорости в шлагбаум и помяла его. Водитель развернул машину и въехал во двор обратно как ни в чем не бывало.

Автор поста отметил, что заявление на нарушителя уже написано. Ему предложили прийти с повинной, чтобы смягчить приговор.