Карелия поучаствовала в Международном форуме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел VIII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии. Карелия не осталась в стороне и тоже приняла участие и показала высокие результаты, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Республика занимает третье место по общему объему производства в России. Кроме этого, Карелия – первая объемам разведения аквакультурной форели.

В настоящее время в Карелии действует 26 цехов на базе 22 предприятия. На собственную переработку ежегодно направляется более 50% выращенной рыбы.