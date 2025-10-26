Карелия поучаствовала в Международном форуме в Санкт-Петербурге

26 октября 2025, 15:50
Карелия показала свой потенциал в рыбной отрасли на форуме в Санкт-Петербурге
Фото: freepik
В Санкт-Петербурге прошел VIII Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии. Карелия не осталась в стороне и тоже приняла участие и показала высокие результаты, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Республика занимает третье место по общему объему производства в России. Кроме этого, Карелия – первая объемам разведения аквакультурной форели.
В настоящее время в Карелии действует 26 цехов на базе 22 предприятия. На собственную переработку ежегодно направляется более 50% выращенной рыбы.