Неделя начнется облачно

Жители и гости Карелии узнали прогноз на 27 октября
В Карелии в понедельник будет облачно, местами пройдет умеренный дождь. Температура не поднимется выше +9°С, делится Карельский ЦГМС.

Дождь ожидается в большинстве районов, возможно, что в некоторых он пройдет еще ночью. В течение дня температура будет варьироваться от +4 до +9°С. 

В Петрозаводске можно будет ждать небольшой дождь. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо расти.

