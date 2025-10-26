Неделя начнется облачно

В Карелии в понедельник будет облачно, местами пройдет умеренный дождь. Температура не поднимется выше +9°С, делится Карельский ЦГМС.

Дождь ожидается в большинстве районов, возможно, что в некоторых он пройдет еще ночью. В течение дня температура будет варьироваться от +4 до +9°С.

В Петрозаводске можно будет ждать небольшой дождь. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо расти.