26 октября 2025, 14:20
В Брянской области на железнодорожных путях произошло жесткое ДТП
Машина пострадала на железнодорожных путях
Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России
В Брянской области машина столкнулась с мотовозом на железнодорожных путях. Водителя доставили в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.
Столкновение произошло на станции Клюковники Навлинского района. На железнодорожном нерегулируемом переезде столкнулся автомобиль Рено Дастер с мотовозом, из-за чего машина опрокинулась. Водитель 1988 года получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.