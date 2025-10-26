В Брянской области на железнодорожных путях произошло жесткое ДТП

В Брянской области машина столкнулась с мотовозом на железнодорожных путях. Водителя доставили в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте следкома России.

Столкновение произошло на станции Клюковники Навлинского района. На железнодорожном нерегулируемом переезде столкнулся автомобиль Рено Дастер с мотовозом, из-за чего машина опрокинулась. Водитель 1988 года получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.