26 октября 2025, 14:00
Петрозаводчан предупредили о проверке водительских удостоверений
Петрозаводчан попросили проверить водительские удостворения и успеть обновить их
В 2025 году нужно заменить водительское удостоверение, срок действия которого был продлён автоматически в 2022 году. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.
Также в посте отметили, что инспекторы стали часто останавливать водителей с удостоверением, чей срок уже истек. За это полагается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей и помещение транспорта на специализированную стоянку.
Если в водительском удостоверении в графе срока действия стоит 2023, 2024 или 2025 год, менять его не придётся — права автоматически продлены на три года после указанной даты.