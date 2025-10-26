Петрозаводчан предупредили о проверке водительских удостоверений

В 2025 году нужно заменить водительское удостоверение, срок действия которого был продлён автоматически в 2022 году. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Петрозаводска.

Также в посте отметили, что инспекторы стали часто останавливать водителей с удостоверением, чей срок уже истек. За это полагается штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей и помещение транспорта на специализированную стоянку.

Если в водительском удостоверении в графе срока действия стоит 2023, 2024 или 2025 год, менять его не придётся — права автоматически продлены на три года после указанной даты.