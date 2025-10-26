26 октября 2025, 12:40
МЧС рассказало о работе за прошедшие сутки
За прошедшие сутки сотрудники МЧС трижды помогли жителям Карелии
Фото: МЧС
За сутки сотрудники МЧС дважды помогли потушить пожары и обнаружили рыбака в акватории Онежского озера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В 14:35 в Петрозаводске загорелась частная баня по улица Рылеева, у дома №18. На место прибыло 7 человек и две единицы техники. Пожар потушили, но огонь повредил стены и кровлю. Общая площадь ущерба составила 8 кв. метров.
Также специалисты привлекались для тушения пожара в Питкяранте, о чем мы писали ранее. Кроме этого, сотрудники МЧС извлекли из Онежского озера тело утонувшего рыбака.