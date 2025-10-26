МЧС рассказало о работе за прошедшие сутки

За сутки сотрудники МЧС дважды помогли потушить пожары и обнаружили рыбака в акватории Онежского озера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 14:35 в Петрозаводске загорелась частная баня по улица Рылеева, у дома №18. На место прибыло 7 человек и две единицы техники. Пожар потушили, но огонь повредил стены и кровлю. Общая площадь ущерба составила 8 кв. метров.

Также специалисты привлекались для тушения пожара в Питкяранте, о чем мы писали ранее. Кроме этого, сотрудники МЧС извлекли из Онежского озера тело утонувшего рыбака.