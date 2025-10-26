Россиян призвали воздержаться от осенней фотосессии

Фотосессия в осенних листьях может обернуться вредом для здоровья. В опавших листьях размножаются бактерии, из-за чего у человека может развиться аллергия, дерматит и даже пневмония, делится «Lenta.ru».

В листьях могут развиваться плесневые грибы и другие микроорганизмы. Также листва собирает пыль, грязь, шерсть животных и отходы их жизнедеятельности. Черные точки на листьях сигнализируют о заражении спорами грибка, их лучше не брать в руки вовсе.

Ложиться на осеннюю листву тоже не стоит. Это может стать причиной заражения гельминтами и простудой, особенно если земля холодная.