Мужчина продавал личные данные петербуржцев

В Санкт-Петербурге мужчина за деньги по просьбе анонимных пользователей фотографировал данные абонентов салона связи. На него завели уголовное дело, сообщает «ТАСС».

Мужчина работал в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. В социальной сети ему писали анонимные пользователи и предлагали денежное вознаграждение за продажу личных данных абонентов. Сотрудник соглашался и получал от 2 до 5 тысяч за человека. Всего он успел продать данные 22 раза.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к компьютерной информации.