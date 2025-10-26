26 октября 2025, 15:25
В Санкт-Петербурге из Невы достали тело
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Санкт-Петербурге прохожий заметил тело в реке и вытащил его. После этого он вызвал полицию, личность установить не удалось, сообщила «Фонтанка».
Документов при утопленнике не было. Он был одет в куртку цвета хаки, желтый жилет со светоотражающими элементами, черные брюки, резиновые сапоги. За спиной у него был рюкзак с рыболовными снастями. Из отличительных черт: татуировки и золотой зуб.
Труп отправили для установления личности в морг.