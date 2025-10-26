26 октября 2025, 17:15
Россияне узнали, почему осенью выше шанс заболеть
Врачи дали научное объяснение высокой осенней заболеваемости
Фото: freepik
Осенью количество солнечного света снижается, из-за чего организм ослабляется. Это главная причина, почему осенью растет количество заболеваний, делится «Lenta.ru».
Из-за отсутствия солнечного света в организме не вырабатывается витамин D. Именно это вещество влияет на наш иммунитет, и если его мало, то организм ослабевает и становится более уязвимым для болезней.
Также на заболеваемость влияет сухой воздух в квартирах. Из-за этого слизистые чаще сушатся, а это позволяет бактериям легко проникнуть в организм и заразить человека.