Россияне узнали, почему осенью выше шанс заболеть

Осенью количество солнечного света снижается, из-за чего организм ослабляется. Это главная причина, почему осенью растет количество заболеваний, делится «Lenta.ru».

Из-за отсутствия солнечного света в организме не вырабатывается витамин D. Именно это вещество влияет на наш иммунитет, и если его мало, то организм ослабевает и становится более уязвимым для болезней.

Также на заболеваемость влияет сухой воздух в квартирах. Из-за этого слизистые чаще сушатся, а это позволяет бактериям легко проникнуть в организм и заразить человека.